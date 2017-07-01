MLB》費德曼7局飆7K無失分 紅人完封小熊
2017/07/01 11:53
紅人先發投手費德曼。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕紅人今在主場迎戰小熊，先發投手費德曼（Scott Feldman）主投7局無失分飆7K，僅被擊出2支安打，打破自己2013年在小熊隊創下單場只被打出3支的最佳紀錄，終場紅人以5:0力克小熊拿下勝利。
費德曼此役也獲隊友火力支援，紅人打線在4局下發威，接連敲出4支安打，其中還包含一支由杜維（Adam Duvall）轟出的致勝三分砲。讓費德曼無後顧之憂的輕鬆拿下本季第7勝。
「費德曼看穿我們的打擊方式，」小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示，他完全知道怎麼樣對付他們。小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）也有同感，「我們幾乎每次第一球都會揮棒，所以費德曼把握了這個機會。」
而小熊先發投手蒙哥馬利（Mike Montgomery）主投6局失4分，被打出9支安打，苦吞本季第5敗。
杜維轟出三分砲。（美聯社）
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