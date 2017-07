MLB》全壘打滿天飛 6月轟不停刷新單月新高

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟本季全壘打滿天飛,藍鳥重砲史摩克(Justin Smoak)今天在與紅襪隊的比賽中敲出一發三分砲,這一轟成為6月的第1070發的全壘打,刷新大聯盟單月最多轟紀錄。

大聯盟單月最多轟紀錄原是2000年5月的1069轟,今天巨人開路先鋒史潘(Denard Span)面對海盜王牌柯爾(Gerrit Cole),首局首打席就敲出平紀錄的陽春砲,而史摩克在多倫多接力敲出三分砲,6月合計敲出1070轟,打破高懸10年的單月最多轟紀錄,由於其他賽事仍在進行中,這項紀錄仍在持續堆高當中。

據ESPN所提供的數據顯示,道奇和大都會兩隊在6月就雙雙繳出50轟以上的成績,這也是大聯盟第一次有2支國聯球隊同時完成這項壯舉。

史摩克。(美聯社)

