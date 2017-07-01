MLB》全壘打滿天飛 6月轟不停刷新單月新高
2017/07/01 11:39
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季全壘打滿天飛，藍鳥重砲史摩克（Justin Smoak）今天在與紅襪隊的比賽中敲出一發三分砲，這一轟成為6月的第1070發的全壘打，刷新大聯盟單月最多轟紀錄。
大聯盟單月最多轟紀錄原是2000年5月的1069轟，今天巨人開路先鋒史潘（Denard Span）面對海盜王牌柯爾（Gerrit Cole），首局首打席就敲出平紀錄的陽春砲，而史摩克在多倫多接力敲出三分砲，6月合計敲出1070轟，打破高懸10年的單月最多轟紀錄，由於其他賽事仍在進行中，這項紀錄仍在持續堆高當中。
據ESPN所提供的數據顯示，道奇和大都會兩隊在6月就雙雙繳出50轟以上的成績，這也是大聯盟第一次有2支國聯球隊同時完成這項壯舉。
史摩克。（美聯社）
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