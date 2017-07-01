NBA》延攬「甜瓜」？ 火箭擬釋出安德森

「甜瓜」安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）已經多次傳出將被尼克交易，而尼克也未反對釋出安東尼，但尼克表示絕不會將「甜瓜」白白送人。

據ESPN記者Ian Begley表示火箭有意延攬安東尼，並提出用前鋒安德森（Ryan Anderson）交易的方案，但此計畫吸引力不高，而安東尼手中握有霸王條款，若真要安東尼從尼克走人加入火箭，可推斷是受到保羅（Chris Paul）在火箭的影響。

安德森上季場均13.6分且平均抓下4.6個籃板，未來三年預估進帳6000萬美金。

火箭前鋒安德森。（資料照，法新社）

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