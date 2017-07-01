MLB》林子偉游擊守備處女秀 美球評讚：救了1分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊台灣野手林子偉今在大聯盟首度鎮守游擊，他在3局下飛撲讓強勁滾地球改變方向，雖然沒能演出美技守備，但也讓美國轉播單位球評認為幫球隊擋下1分。

3局下，藍鳥攻占一二壘，強拉型打者摩拉雷斯上場，林子偉配合球隊佈陣，守在靠近二壘的地方，結果摩拉雷斯擊出強勁滾地球，林子偉飛撲擋到球的一部份，讓它改變方向並減緩力道，佩卓亞上前撿球傳向一壘，雖然沒能刺殺抓到第3個出局數，但讓跑者停在三壘。

後來紅襪投手讓杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）擊出滾地球抓到第3個出局數，無失分收場。藍鳥轉播單位「TSN」球評Dan Shulman就表示，「林成功擋住一部份的球，如果他沒擋到，唐納森會跑回本壘得分。他的飛撲讓球轉向，佩卓亞再撿球救了這一分。」

林子偉今天3打數無安打，外帶1次保送1次三振，打擊率降至0.231，雙方鏖戰到延長賽第11局，最終紅襪以7：4擊敗藍鳥。

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