NBA》沃神開示！ 柯瑞5年2.01億續留勇士

柯瑞。（法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕根據ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，來自八方環球公司的柯瑞經紀人奧斯丁透露，柯瑞已經同意與勇士隊續簽五年，價值2.01億美元（約61.5億台幣）合約。

29歲的柯瑞將成為NBA史上第一位「2億」男，預計將與勇士續五年合約，最後一年沒有球員選擇權，柯瑞前一份合約因當時受到腳踝傷勢影響，僅簽到4年4400萬美元（約13.4億台幣）合約。

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