MLB》卡諾單場雙響砲 水手掃17安完勝天使
2017/07/01 15:12
卡諾單場雙響砲轟出5分。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕水手今作客天使主場，卡諾（Robinson Cano）單場雙響砲轟出5分，再搭配全隊驚人打線，水手在天使主場共敲出17安，其中包含4支全壘打，終場以10:0帶走勝利。
卡諾在第五局從天使先發投手巴德維爾（Parker Bridwell）手中轟出三分砲，又隨即在第七局轟出兩分彈，這是他本季第16轟，也是他生涯第22場單場雙響砲。
除了卡諾，水手的祖尼諾（Mike Zunino）與席格（Kyle Seager）也都有全壘打表現，「我們可能面臨出局，」水手總教練瑟維斯（Scott Servais）表示「前四場我們表現的不好，這讓我們滿洩氣的，但今天能完封勝，先發投手米蘭達（Ariel Miranda）真的表現得很好。」
米蘭達主投7局0失分，僅被打出2支安打，順利拿下本季第7勝。
水手先發投手米蘭達。（美聯社）
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