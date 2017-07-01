MLB》日本野手投球初體驗 竟解決洋基全壘打王（影音）
2017/07/01 13:13
Left fielder Norichika Aoki gets Aaron Judge to fly out to center field in his Major League pitching debut!!! #Astros pic.twitter.com/AELYeJ1PrW— TheRenderMLB （@TheRenderMLB） 2017年7月1日
〔體育中心／綜合報導〕太空人今天大幅落後洋基，竟在9局派上日籍野手青木宣親投球，讓同鄉人田中將大忍不住笑出來，最後他後援1局失掉2分，球隊以4：13輸球。
這是青木宣親在大聯盟的初登板，剛上場就連投2次保送，隨後被敲二壘打、高飛犧牲打與滾地球掉3分，亮點是他以本場最快的78.3英里解決掉全壘打王賈吉（Aaron Judge），結束半局，總計後援1局，投20球有8好球，被敲1支安打，送出2次保送、無三振。
青木宣親是自從2015年鈴木一朗後，再有日本野手站上投手丘。賽後他說上次投球是在高中時期，之所以答應站上投手丘，是因為在大聯盟投球也是夢想之一，還說投球時看到的賈吉感覺更龐大，坦言心情很緊張。
田中將大在場邊忍不住笑出來。（取自推特）
175公分的青木對決200公分的賈吉。（取自推特）
175公分的青木對決172公分的托萊斯（Ronald Torreyes）。（取自推特）
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