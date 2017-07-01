羽球》吃吃的愛 大馬「天才少女」吳堇溦晉決賽
2017/07/01 14:00
吳堇溦進軍冠軍賽。（記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕年僅17歲的馬來西亞女單「天才少女」吳堇溦今天在台北公開賽女單四強戰，面對日本鈴木溫子，終場以21：16、21：17，相隔近一年，再闖黃金大獎賽冠軍戰。
喜歡來台灣的吳堇溦對寶島美食念念不忘，她表示，來到這裡，吃的都不用煩惱，已經做好準備要「肥著回去」。
對於生涯二度闖進G.P.Gold決賽，吳堇溦表示，首輪對日本女將打得很辛苦，本來想說一場場打，能夠打進決賽很興奮，心情上不會緊張。
吳堇溦心中的偶像是戴資穎。（記者陳志曲攝）
儘管台北小巨蛋場館風向不好抓，吳堇溦表示，其實只要專注在比賽上，就能掌握控球。
賽前得知偶像戴資穎退賽，吳堇溦心中小落寞，她還詢問工作人員小戴是否會來看球賽，得到否定的答案，她略帶失落，她表示，小戴的每場比賽她幾乎都會收看，在她心中戴資穎是最強的選手。
此趟來台灣，吳堇溦先到便利商店報到，希望搶到限量發行的球后悠遊卡，但不幸落空，她開玩笑地說：「能不能請他們再多印幾張。」
吳堇溦。（記者陳志曲攝）
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