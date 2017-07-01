日職》二軍先發K掉吳念庭 大谷翔平狂飆157公里火球（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平睽違8個月首度踏上投手丘進行實戰，今天在面對西武二軍的一役中，先發一局挨1安飆2K失1分，投出2次保送，控球仍須加強，但他催出157公里的火球，顯見腳傷已經沒有什麼大礙。

大谷翔平日前因左小腿肌肉拉傷休養近2個月，今天在二軍進行復健賽，這也是自去年10月22日之後，首度踏上投手丘投球，他此役先發面對西武二軍，首局面對開路先鋒就投出三振，接下來面對旅日小將吳念庭，也用152公里速球讓其揮棒落空，遭到三振，不過他卻被下一棒山川穂高敲出陽春砲，挨轟後控球出現不穩，連續投出四壞球和觸身球，所幸之後仍順利解決該局最後一名打者，完成投球任務。

大谷翔平賽後受訪時表示，一開始以為會因為下雨打不成，但還好能順利進行比賽，今天表現還算可以，變化球的掌握稍差一點，要重返一軍投球仍需要一段時間。

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