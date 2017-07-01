MLB》遭林子偉頂替1場先發後 紅襪3壘手近況超火
2017/07/01 14:04
馬瑞洛近況火燙。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪三壘手馬瑞洛（Deven Marrero）先前狀況不佳，遭林子偉在6月27日頂替一場先發，想不到自從那日之後，馬瑞洛連續4戰擊出安打，今天更打進3分打點，成為紅襪擊敗藍鳥的大功臣。
林子偉上月27日接替先發前，馬瑞洛一度連續11個打數無安打，打擊率重挫到0.156，也讓紅襪總教練法瑞爾表示，未來要視左、右投來調度他與林子偉。6月28、29日，雙城連2天派上左投，皆由馬瑞洛扛三壘，兩場比賽都有擊出安打。
昨天，雙城派上右投手先發，不過因為佩卓亞膝蓋酸痛，林子偉頂替二壘，馬瑞洛繼續先發三壘，結果先在5局下以滾地球送回追平分，又在7局下擊出二壘安打，送回敲三壘打的林子偉，單場3支1、2打點。
今天出戰藍鳥先發右投，林子偉再換守備位置到游擊，馬瑞洛繼續擔任三壘，4打數狂敲2安打，包括6局上追平分安打，延長賽第11局的保險分，單場灌進3分打點，還選到2次保送。
馬瑞洛近4戰總計13打數，繳出5支安打，狂灌5分打點，打擊率也從0.156回升至0.183，再次找回教練的信任感。
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