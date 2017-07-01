MLB》懷疑對手偷暗號 道奇、教士總教練爆衝突（影音）
2017/07/01 15:45
〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客教士，雙方教練在比賽開打不久後，因為偷暗號爭議爆發口角，兩邊板凳更一度清空在場上對峙，最後兩隊總教練都被驅逐出場，場面相當混亂，道奇終場以10：4擊敗教士。
事發在1局下半，道奇先發投手伍德（Alex Wood）懷疑二壘跑者（Jose Pirela）偷暗號給隊友，主審隨後也警告雙方總教練，就在裁判向兩人說明判決時，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）與教士總教練格林（Andy Green）爆發口角，羅伯斯更氣到去衝撞格林，這也引發兩隊板凳清空，最後2人都被驅逐出場。
道奇靠著巴恩斯（Austin Barnes）單場雙響砲灌進7分打點，再加上先發投手伍德6局飆8K的好投下，終場以10：4擊敗教士，伍德也收下第9勝，本季仍維持不敗之身。
道奇和教士今天爆發衝突，兩隊教練都被驅逐出場。（美聯社）
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