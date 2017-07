MLB》懷疑對手偷暗號 道奇、教士總教練爆衝突（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天作客教士,雙方教練在比賽開打不久後,因為偷暗號爭議爆發口角,兩邊板凳更一度清空在場上對峙,最後兩隊總教練都被驅逐出場,場面相當混亂,道奇終場以10:4擊敗教士。

事發在1局下半,道奇先發投手伍德(Alex Wood)懷疑二壘跑者(Jose Pirela)偷暗號給隊友,主審隨後也警告雙方總教練,就在裁判向兩人說明判決時,道奇教頭羅伯斯(Dave Roberts)與教士總教練格林(Andy Green)爆發口角,羅伯斯更氣到去衝撞格林,這也引發兩隊板凳清空,最後2人都被驅逐出場。

道奇靠著巴恩斯(Austin Barnes)單場雙響砲灌進7分打點,再加上先發投手伍德6局飆8K的好投下,終場以10:4擊敗教士,伍德也收下第9勝,本季仍維持不敗之身。

道奇和教士今天爆發衝突,兩隊教練都被驅逐出場。(美聯社)

