羽球》逆轉非種子黑馬 周天成四度晉台北賽冠軍戰（影音）

〔記者卓佳萍／台北報導〕面對世界排名109的大馬李梓嘉，頭號種子周天成今天在台北公開賽四強戰意外陷入苦戰，鏖戰51分鐘，終場以15：21、21：10，21：12，連續三年、生涯第四度挺進台北公開賽冠軍戰。

對手李梓嘉身高187公分，素有「大馬亞爾賽森」稱號，也有人叫他大馬諶龍，曾獲得去年世青少男單銅牌。

首局周天成出界球較多，遭對手拉開比數，以15：21拱手讓人，次局換邊後，風向相對好掌握，周天成快速扳平戰局。

進入決勝局後，周天成趁勢拉開比數，來到12：2領先，對方沒有崩盤，靠著殺球，兩人戰成16：10，一次多拍來回，小天看準扣殺時機，衝到17：10領先，對手最後失誤連連，小天順利摘下比賽勝利。

對手將是同胞王子維與南韓全奕陳的勝方。

周天成挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

周天成挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

馬來西亞選手李梓嘉。（記者陳志曲攝）

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