NBA》保留奪冠班底 李文斯頓3年7.2億續留勇士

李文斯頓。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今年奪冠後，有多名球員即將恢復自由身，外界也好奇球團該如何保留陣容，外媒消息指出，除了一哥柯瑞已與球團談妥外，李文斯頓（Shaun Livingston）也同意以3年2400萬續約。

ESPN記者Chris Haynes報導指出，李文斯頓已與勇士談妥，將以3年2400萬（約新台幣7.2億）續留，合約前兩年皆為800萬美元，但是第3年只保障200萬美元，將視當時情況有所調整。

李文斯頓曾在2007年與山貓的比賽中，左膝嚴重扭傷，當時醫生甚至宣布可能需要截肢，運動生涯差點報銷。挺過傷病後，李文斯頓在聯盟各隊遊走，直到2013年才在籃網打出成績，並在隔年與勇士簽下3年1600萬合約，並幫助勇士奪冠，也讓李文斯頓的籃球生涯再寫顛峰。

李文斯頓本季例行賽出賽76場，平均上場17.7分鐘，可拿下5.1分、2籃板、1.8助攻。

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