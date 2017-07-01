NBA》柯瑞將成為首位「2億」男 詹皇推特大方恭賀
2017/07/01 17:03
柯瑞、詹姆斯（前）。（資料照，美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕大頂薪時代來臨！29歲的柯瑞將成為NBA史上第一位「2億」男，預計將與勇士續約，一紙5年2.01億美元（約61.5億台幣）合約，此新聞一出後，騎士隊球星詹姆斯在推特大方恭賀柯瑞。
儘管詹姆斯帶領的騎士隊總冠軍賽不敵勇士，他把球場恩怨擺一邊，今天在推特獻上祝福給老對手柯瑞，詹姆斯下一季年薪達3096萬美元（約9.4億台幣）暫居第一，勇士隊總管梅爾斯透露。球隊將在7月初自由市場緩衝期結束後，與柯瑞正式簽約。
根據ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，來自八方環球公司的柯瑞經紀人奧斯丁透露，柯瑞已經同意與勇士隊續簽五年，價值2.01億美元（約61.5億台幣）合約。
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