日職Live》陽岱鋼遭三振 巨人仍1分落後橫濱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 橫濱 2 0 0 0 0 2 5 0 巨人 1 0 0 0 0 1 4 1

第五局

5局下半，小林誠司敲出安打，但巨人未能延續攻勢，留下殘壘未得分。

第四局

1出局後輪到陽岱鋼打擊，但遭三振。

第三局

3局上半，橫濱一度攻占得點圈，但最後留下殘壘未得分，仍以1分暫時領先巨人。

第一局

1局下半，山本泰寛安打，麥基獲四壞球保送，村田修一關鍵一擊，幫助巨人扳回一城，陽岱鋼登場也敲出安打，巨人攻占滿壘，但最後留下殘壘未得分。

1局上半，桑原將志敲出陽春彈，橫濱先馳得點。 筒香嘉智、 宮﨑敏郎接連安打，戸柱恭孝擊出滾地球，造成巨人失誤，橫濱再下一城。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友