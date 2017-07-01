日職Live》陽岱鋼遭三振 巨人仍1分落後橫濱

2017/07/01 18:37

 

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橫濱

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巨人

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第五局

5局下半，小林誠司敲出安打，但巨人未能延續攻勢，留下殘壘未得分。

第四局

1出局後輪到陽岱鋼打擊，但遭三振。

第三局

3局上半，橫濱一度攻占得點圈，但最後留下殘壘未得分，仍以1分暫時領先巨人。

第一局

1局下半，山本泰寛安打，麥基獲四壞球保送，村田修一關鍵一擊，幫助巨人扳回一城，陽岱鋼登場也敲出安打，巨人攻占滿壘，但最後留下殘壘未得分。

1局上半，桑原將志敲出陽春彈，橫濱先馳得點。 筒香嘉智、 宮﨑敏郎接連安打，戸柱恭孝擊出滾地球，造成巨人失誤，橫濱再下一城。

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