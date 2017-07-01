中職Live》悍將打線遭布魯斯封鎖 目前仍1分落後
2017/07/01 18:41
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第五局
5局上半，高孝儀敲出2壘安打，並靠隊友推進上3壘，但悍將未能延續攻勢，留下殘壘。
第三局
3局下半，陳傑憲安打，並靠隊友推進上2壘，陳鏞基直擊投手後遭刺殺，跑者趁勢上3壘，蘇智傑敲出深遠安打，獅先馳得點。
3局上半，2出局後李宗賢敲出安打，布魯斯牽制時丟出暴投，讓李宗賢一路奔上3壘，石翔宇擊出滾地球出局，悍將留下殘壘。
第一局
1局下半，陳傑憲敲出2壘安打，但獅隊留下殘壘未得分。
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悍將
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棒次
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獅
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石 翔 宇 SS
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1
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陳 傑 憲 SS
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張 詠 漢 LF
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2
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林 志 祥 2B
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林 哲 瑄 CF
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3
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陳 鏞 基 3B
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林 益 全 1B
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4
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蘇 智 傑 LF
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吳 宗 峻 DH
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5
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高 國 慶 1B
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高 孝 儀 RF
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6
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朱 元 勤 RF
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方 克 偉 C
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7
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潘 彥 廷 DH
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楊 承 駿 2B
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8
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郭 峻 偉 C
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李 宗 賢 3B
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9
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莊 駿 凱 CF
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羅 力
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先發投手
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布 魯 斯
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