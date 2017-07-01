中職Live》悍將打線遭布魯斯封鎖 目前仍1分落後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 0 0 0 2 0 獅 0 0 1 0 0 1 4 0

第五局

5局上半，高孝儀敲出2壘安打，並靠隊友推進上3壘，但悍將未能延續攻勢，留下殘壘。

第三局

3局下半，陳傑憲安打，並靠隊友推進上2壘，陳鏞基直擊投手後遭刺殺，跑者趁勢上3壘，蘇智傑敲出深遠安打，獅先馳得點。

3局上半，2出局後李宗賢敲出安打，布魯斯牽制時丟出暴投，讓李宗賢一路奔上3壘，石翔宇擊出滾地球出局，悍將留下殘壘。

第一局

1局下半，陳傑憲敲出2壘安打，但獅隊留下殘壘未得分。

悍將 棒次 獅 石 翔 宇 SS 1 陳 傑 憲 SS 張 詠 漢 LF 2 林 志 祥 2B 林 哲 瑄 CF 3 陳 鏞 基 3B 林 益 全 1B 4 蘇 智 傑 LF 吳 宗 峻 DH 5 高 國 慶 1B 高 孝 儀 RF 6 朱 元 勤 RF 方 克 偉 C 7 潘 彥 廷 DH 楊 承 駿 2B 8 郭 峻 偉 C 李 宗 賢 3B 9 莊 駿 凱 CF 羅 力 先發投手 布 魯 斯

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