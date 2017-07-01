中職Live》悍將打線遭布魯斯封鎖 目前仍1分落後

2017/07/01 18:41

 

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悍將

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第五局

5局上半，高孝儀敲出2壘安打，並靠隊友推進上3壘，但悍將未能延續攻勢，留下殘壘。

第三局

3局下半，陳傑憲安打，並靠隊友推進上2壘，陳鏞基直擊投手後遭刺殺，跑者趁勢上3壘，蘇智傑敲出深遠安打，獅先馳得點。

3局上半，2出局後李宗賢敲出安打，布魯斯牽制時丟出暴投，讓李宗賢一路奔上3壘，石翔宇擊出滾地球出局，悍將留下殘壘。

第一局

1局下半，陳傑憲敲出2壘安打，但獅隊留下殘壘未得分。

悍將

棒次

石 翔 宇 SS

1

陳 傑 憲 SS

張 詠 漢 LF

2

林 志 祥 2B

林 哲 瑄 CF

3

陳 鏞 基 3B

林 益 全 1B

4

蘇 智 傑 LF

吳 宗 峻 DH

5

高 國 慶 1B

高 孝 儀 RF

6

朱 元 勤 RF

方 克 偉 C

7

潘 彥 廷 DH

楊 承 駿 2B

8

郭 峻 偉 C

李 宗 賢 3B

9

莊 駿 凱 CF

羅    力

先發投手

布 魯 斯

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