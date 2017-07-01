中職》突加入選秀 蔗總：黃恩賜會在前3順位被挑走
2017/07/01 17:43
黃恩賜。（資料照，記者羅志朋攝）
〔記者徐正揚／斗六報導〕U23世界盃台灣隊投手黃恩賜突然報名選秀，統一獅代總教練黃甘霖認為，黃恩賜應該會在前3順位就被挑走。
蔗總指出，最近幾天球團都有開會，由於順位在Lamigo桃猿之後，尚未決定第1輪會選誰，臨場將隨機應變，看猿隊選誰，再根據球隊需要的位置挑人，鑒於即戰力選手不多，且大多要等世大運結束才能加盟，原則上會看選手的未來性。
蔗總預測，岳東華、陳重羽都不錯，加上黃恩賜，這3個可能在前3順位就被挑走，「黃恩賜一定在第1輪被選，不是桃猿就是兄弟選，說不定我們也有機會，讓隊上有兩個黃恩賜。」他說。
黃甘霖。（資料照，記者廖耀東攝）
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