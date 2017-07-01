傳奇球星聯手 鄭志龍、錢薇娟打造完整籃球學院

鄭志龍（左3）與錢薇娟（中）的籃球學院，今天起將開暑假課程。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕國內籃壇兩位不世出的頂尖高手，鄭志龍與錢薇娟今年夏天首度攜手合作舉辦籃球學院，明天起將展開第1梯次的訓練。他們希望能讓各年齡層熱愛籃球的朋友，更進一步了解籃球。

由鄭志龍籃球學院與錢薇娟籃球學院共同主辦的暑假訓練課程，明天起將在銘傳大學龜山校區進行男生4個梯次和1個女性專屬梯次的訓練課程。

鄭志龍在開訓之前表示，鄭志龍籃球學院今年是第2年在暑假開課，今年很榮幸與錢薇娟籃球學院合作，大家有共同的信念和理想，希望從台灣開始建立起完整的籃球訓練體系，從準備好的部分一步一步去做，最終的夢想是成為全球華人籃球的專業學院，不斷地培養籃球人才。

「籃球博士」 鄭志龍舉辦專業籃球學院，希望打造出全球華人頂尖的籃球訓練體系。（記者趙新天攝）

錢薇娟強調，以學院的方式來運作，就是要跳脫籃球夏令營的模式，讓熱愛籃球的朋友經由這些課程，不僅學到籃球專業技巧，也能從中體會專業籃球隊的訓練精神，在結訓之後運用在學業和工作當中。

她表示，唯一專屬女性的梯次，今年取消了年齡限制，報名的年齡層從小學到30多歲的女性都有，錢薇娟說：「在學院裡，不是以年齡來區分組別，我們在第1天就會進行體能和球感的測試，了解學員的基礎條件，再做進一步的分組。有幾位小學女生球感很好，幾乎有高中校隊的水準。」

在每個梯次4天3夜集中住宿的訓練課程中，除了籃球技巧的課程安排，也注重餐食上的專業營養觀念和規律的生活作息。

錢薇娟說：「上課時間學員的手機都會統一保管，只有晚上發回去讓他們與家裡連絡報平安。這些學員少了手機之後，才發覺與其他人互動的重要性和樂趣，同時養成好的生活習慣。」

鄭志龍指出，今年的籃球學院在師資陣容上作了一些調整，以長期合作為大方向，逐步累積成完整的訓練體系，同時也會把這些球場上的經驗，轉換成可執行的教材，日後將把這些課程擴展到中國和東南亞的華人社會，更希望有朝一日能有固定的地點，長期培養新一代籃球人才。

錢薇娟主持籃球學院女性專屬課程，希望讓熱愛籃球的女生更了解這項運動。（記者趙新天攝）