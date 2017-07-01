中職》賽前大雨搗亂 悍將與獅一戰差點又打不成

斗六場比賽賽前大雨。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅今天在斗六棒球場對富邦悍將，這場表訂6月15日在台南棒球場的補賽，差點又因為下雨延後開打。

下午3點剛過，斗六球場突下起暴雨，賽前練習被迫暫停，約30分鐘後雨勢全停，聯盟朝向下午5點05分準時開打準備，但在開賽前30分鐘，外野右半邊烏黑一片，聯盟決定先蓋回帆布，觀察是否下雨再決定何時開賽。

兩隊總教練卻有不同看法，認為沒有理由「觀察」，應該照規定準時開打，真的下雨再按既定程序處理，聯盟重新討論，在距離表定開賽時間約20分鐘時，改回準時開打。

富邦總教練葉君璋不解地說：萬一雨一直不下來，難道要一直觀察到8點嗎？

斗六現場天氣不佳，差點延賽。（記者徐正揚攝）

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