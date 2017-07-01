NBA》柯瑞天價續約勇士 年薪將高居美國四大聯盟之首

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士柯瑞（Stephen Curry）將與球隊續簽5年、價值2.01億美元（約61.5億台幣）合約，ESPN指出，這將是NBA史上最大的合約，柯瑞年薪也將成為美國四大運動聯盟當中最高薪的球員。

ESPN消息指出，柯瑞5年2.01億美元的合約將寫下NBA新高，此外，他明年的年薪也將達4020萬美元（約新台幣12億），高居美國四大運動聯盟（NBA、MLB、NFL及NHL）最高薪。

其他職業聯盟，大聯盟以響尾蛇投手葛蘭基（Zack Greinke）的3440萬美元居第2，美式足球卡爾（Derek Carr）2500萬美元、美式冰球陶斯（Jonathan Toews）1050萬。

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