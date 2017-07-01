中職》左手肘肌鍵發炎 林子崴確定打不了世大運
2017/07/01 18:17
林子崴。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅左投林子崴6月28日在二軍只投0.2局就退場，經檢查後確定左手肘肌鍵再度發炎，恢復進度倒退回原點，至少要休息6週才可能再投球，確定無法參加8月20日的世大運棒球賽。
統一獅代總教練黃甘霖指出，林子崴因為是相同部位再次受傷，前次約休1個半月才開始練投，這次一定會休更久，加上練投與調整的時間，恐怕要到9月才能比賽，保險的話，可能讓他今年不再出賽。
林子崴4月21日因為左手肘肌鍵發炎下二軍休養，到6月才開始練投，6月23日首度在二軍出賽，先發2局用36球、挨5安失3分，最快球速138公里，28日只投15球就傷退。
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