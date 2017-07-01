中職》預測狀元是捕手 葉總看好廖健富、陳重羽
2017/07/01 18:35
廖健富。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／斗六報導〕富邦悍將今年選秀排在最後的第4順位，總教練葉君璋預測，選秀狀元應該是捕手，不是廖健富就是陳重羽。
葉總指出，今年富邦的選秀由副領隊陳金鋒主導，主要與老闆、球探沈鈺傑交換意見，但他不諱言，今年有好幾位不錯的捕手，富邦應該也會優先考慮捕手，畢竟好捕手不容易培養。
葉總認為，Lamigo桃猿可能在第1輪指名高苑工商畢業的廖健富，或是成棒培訓隊的陳重羽，「我個人是蠻喜歡陳重羽的，他無論在技術與心理層面都非常好。」他說。
葉君璋表示，選秀的重點不是下半季能不能用，而是選手本身好不好，「如果下半季可以打，對球隊當然最好。」他說。
陳重羽。（資料照，記者廖耀東攝）
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