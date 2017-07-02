台灣羽球好手拚三金 今日賽事預告與轉播

早安，自由體育替讀者送上精采賽事預告與轉播。

昨洋基以大比數擊敗美聯西區龍頭太空人，今派出今年正式登上大聯盟的蒙哥馬利再戰，太空人則由新秀瑪特斯掛帥，這場年輕小將的對決，會擦出什麼火花呢?

中職補賽繼續進行，斗六場次雙方皆推出洋投，桃猿由本季出戰富邦尚未吞過敗仗的史博威，對決首度在一軍登板的麥力戈;洲際部份同樣上演洋投對決，兄弟派出羅曼，統一則由本季首度先發的泰倫斯坐鎮。

日職部份，陽岱鋼昨再敲安，連兩場敲出雙安，目前打擊率為2成92，但巨人昨遭橫濱逆轉。巨人今推出本季1勝1敗，防禦率2.25的山口俊再戰，橫濱則由今永昇太掛帥，陽岱鋼能否連三場有安打表現，值得大家一同關注。

台北羽球公開賽各項冠軍戰，今天中午開打，台灣男雙、男單提前確定「金包銀」，若混雙王齊麟／李佳馨順利保金，可望寫下歷屆台將最佳三冠成績。周天成、王子維則在今年男單賽事再度碰頭，小天國際賽碰王子維三戰全勝，奪冠呼聲高。

台北羽球公開賽

12：00開打<台北小巨蛋>（FOX體育二台、愛爾達足球台）

MLB

07:00 洋基 vs. 太空人 （FOX體育、民視）

中職

17:05 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 <斗六棒球場> （緯來體育、緯來精采、愛爾達體育、CPBLTV）

17:05 中信兄弟 vs. 統一獅 <洲際棒球場> （FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

12:00 軟銀 vs. 樂天（FOX體育）

12:00 歐力士 vs. 西武（FOX體育三台）

12:55 養樂多 vs. 阪神（ELEVEN SPORTS）

13:00 DeNA vs.巨人（愛爾達體育）

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