中職》遭傑尼獅連線破解 羅力無失分紀錄中斷
2017/07/01 18:42
羅力對戰獅隊無失分紀錄今中斷。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將洋投羅力今天對統一獅隊在3局下半失1分，對戰連續無失分局數停在31局，僅追平兄弟象投手風神所寫下的，對單一球隊最多連續局數無分失分紀錄。
羅力本季對獅隊僅在4月16日第4局時，被高國慶敲出陽春彈失1分，隨後對戰都未再掉分，賽前已累積29局無失分，直到今天3局上半，羅力被陳傑憲及蘇智傑敲出安打掉1分，連續局數無失分停在31局，僅追平兄弟象投手風神於2000年3月30日至6月22日對獅隊創下的，中職單一投手對單一球隊最多連續局數無失分紀錄。
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