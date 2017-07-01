中職》如果又補賽 統一獅：補花蓮啦！

陳鏞基。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅今天在斗六補賽，才開始練習就碰到暴雨，陳鏞基突然脫口大喊：「不要打了啦，補花蓮啦！」，笑翻所有隊友。

獅隊在6月2至4日、24至25日、29日共去花蓮3趟，全隊因為舟車勞頓所苦，打成的3場全輸，是今天被迫打「另類首位攻防戰」的主因之一，萬一今天取消，可能補在7月5日（週三），場地不是斗六就是花蓮。

獅隊不少球員贊同陳鏞基，理由很簡單，6月會去花蓮3趟，主隊都是富邦，也該換獅隊把富邦拖去打1場；球團部課長何信標也笑說：「沒差啦！反正我們已經適應了，不會怕了，還可以接著打明星賽！」

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