LLB亞太區少棒 台灣首戰遭南韓扣倒

由北市東園國小組成的台灣代表隊，今在LLB亞太區少棒首戰不敵韓國，0：10遭叩倒。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽今於首爾開打，由台北市東園國小代表台灣出賽，今首戰地主韓國就出師不利，0：12遭到扣倒吞敗，後天下午2點再戰菲律賓。

亞太區少棒今年有9隊參賽，台灣和南韓、印尼及菲律賓分在B組，A組則是塞班、關島、泰國、香港與沙烏地阿拉伯。台灣必須取得亞太區冠軍，才能在8月參加在美國威廉波特舉行的世界少棒賽。

台灣今天首戰就遇上勁敵韓國，由於兩隊都是奪冠熱門，因此形同冠軍戰前哨戰。只是台灣隊今天投、打都不如預期，全場只出現兩支安打，外加兩次保送，只有4名球員上到壘包，提前在4局就遭到韓國扣倒。

台灣隊總教練賴敏男表示，今天主要是天氣不好，下雨後人工草皮較濕滑，小朋友比較不適應。賴敏男認為打線方面其實還算正常，只是很多紮實的球都進入對方手套，加上對方適時擊出全壘打或長打，分數就被拉開。

韓國在第1局就靠安打加上保送攻占得點圈，隨後靠三壘安打和全壘打攻得4分。到了2局下，台灣隊奉送4個保送，韓國僅靠3支安打就攻下6分大局，將分差擴大為10分。台灣隊明天休兵一天，後天再戰菲律賓。