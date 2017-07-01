中職》潘武雄回一軍 怕再受傷坐車自備墊子
2017/07/01 19:17
統一獅潘武雄。（記者廖耀東攝）
〔記者徐正揚／斗六報導〕潘武雄6月11日賽後搭球隊巴士，不慎造成脊椎第4、5節滑脫，才回一軍3天又下二軍，今天重回一軍，先以代打待命。
潘武雄指出，脊椎滑脫是當兵時的舊傷，至少16年不曾犯病，沒想到那天突然發作，「應該是我睡著了，但姿勢不對，因為巴士會晃動，脊椎就滑脫了」，當下的想法超負面，擔心可能要開刀，導致球季報銷，幸好休息4、5天後就沒事了。
獅隊今天沒讓潘武雄先發，教練團的規劃是，本季只讓他擔任DH或代打，不會上場守備，避免再次受傷；潘武雄自己也很小心，搭巴士自備墊子，保護腰部與脊椎，希望降低舊傷復發的機率。
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