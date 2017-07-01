中職》統一獅變形金剛主題趴 大黃蜂帥氣開球

變形金剛大黃蜂今擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅今天在斗六延續「變形金剛」主題棒球派對，下午邀請到「大黃蜂」（Bumblebee）與蘇智傑一同舉辦拍照見面會，賽前安排「大黃蜂」開球，由高志綱擔任捕手，全隊也穿變形金剛柯博文戰甲球衣出賽；「大黃蜂」還在2局下半現身一壘看台與球迷互動，並送出限定變形金剛棒球。

變形金剛大黃蜂今擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

變形金剛大黃蜂今擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

啦啦隊賽前表演。（記者廖耀東攝）

啦啦隊賽前表演。（記者廖耀東攝）

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