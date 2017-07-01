日職》陽岱鋼敲雙安秀滑接美技 巨人慘遭橫濱逆轉（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼今天在與橫濱DeNA一戰中擔任先發中外野手打第6棒，除了打擊敲出2安打外，他在2局上也大秀滑接美技，博得滿堂彩，巨人在8局下靠著村田修一的清壘安逆轉，但9局上桑原將志的滿貫彈再助橫濱反超，終場橫濱以6：4獲勝。

今天打第6棒的陽岱鋼，在1局下就獲得打擊機會，也敲出安打，助隊攻占滿壘，不過巨人未能延續攻勢，留下殘壘未得分。

2局上，橫濱倉本壽彥敲出飛球，陽岱鋼大秀滑接美技，輕鬆接殺對手。3局下，陽岱鋼遭三振，但他在7局下敲出今天的第2安，連兩天單場敲出雙安。

前7局打完以1：2落後的巨人，在8局下展開反攻，中井大介、長野久義安打，形成1、3壘有人，接著阿部慎之助敲出滾地球，3壘往本壘跑者遭觸殺，打者上1壘，坂本勇人獲保送後，巨人攻占滿壘，隨後村田修一敲出直擊全壘打牆前的清壘安打，巨人一口氣攻下3分，取得2分超前。

9局上，橫濱宮﨑敏郎、乙坂智安打，形成2、3壘有人，倉本壽彦獲保送，橫濱攻占滿壘，桑原將志掃出滿貫砲，單場雙響砲，橫濱再度超前，終場也以6：4獲勝。

總計陽岱鋼此役繳出4支2，吞下2次三振，目前打擊率為2成92。

陽岱鋼今敲出2支安打。（取自巨人推特）

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