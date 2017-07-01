中職》陳傑憲猛打賞+布魯斯好投 獅擊敗悍將力保不墊底

統一獅今終止7連敗。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅今天與富邦悍將進行另類的「首位攻防戰」，獅隊在布魯斯投7局飆7K、僅挨2安無失分的好投帶領下，配合陳傑憲單場3安帶動攻勢，以2：0獲勝，確保上半季戰績不會被悍將超車，最多兩隊並列第3。

布魯斯繼5月18日、6月18日各有1次6局無失分後，交出本季個人最佳的7局無失分，也是今年首次投滿7局，他表示，上半季起伏較大，主因是投球機制與動作有點問題，需要一點時間修正，希望把最近好的感覺帶進下半季。

代總教練黃甘霖指出，球團董事長凃忠正特地到場加油，全隊當然不想漏氣，很高興能打住7連敗，布魯斯的正常水準就是這樣，只是被打時的心理要再調整，只要配球模式再做改變，下半季表現還會更好。

獅隊3局下靠蘇智傑三壘安打先馳得點，這僅是獅隊本季從羅力手上攻下的第2分，羅力對獅連續無失分局數停在31局，只追平前兄弟象風神於2000年3月30日至6月22日對獅隊創下的中職單一投手對單一球隊最多連續局數無失分紀錄。

陳傑憲今天敲出3安打。（記者廖耀東攝）

統一獅先發投手布魯斯今繳優質先發。（記者廖耀東攝）

統一獅今終止7連敗。（記者廖耀東攝）

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