羽球》男單冠軍賽「台灣內戰」王子維向小天下戰帖

〔記者卓佳萍／台北報導〕「羽球王子」王子維今天在台北羽球公開賽男單四強戰，以兩個21：18拍下南韓全奕陳，明天將與同胞、頭號種子周天成爭冠軍，也是台北公開賽地主首度男單「金包銀」。

王子維面對世界50名的全奕陳，過去對戰2勝3負，略佔下風，此役開局王子維一度6：9落後，第一次技術暫停後，他戰術上調整，成功逆轉，首局驚險以21：18拿下。

次局換邊後，王子維依舊先居3：9落後，隨後追到17平手，王子維製造出得分機會，殺球得逞，帶走比賽勝利，王子維表示，居落後時，改變進攻，對方防守好，最後改變先搶網前，有機會再進攻，受到不錯成效。

明天將與前輩周天成爭冠，這是兩人今年二度於黃金大獎賽冠軍賽狹路相逢，王子維表示，就當作是場比賽，雖然國際賽不曾贏過小天，他希望，冠軍賽時減少讓小天輕易得分機會，「想兩局就贏球。」

王子維挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

王子維挺進冠軍戰。（記者陳志曲攝）

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