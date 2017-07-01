羽球》直落二扳倒頭號南韓好手 王齊麟／李佳馨晉決賽
2017/07/01 21:19
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣混雙組合王齊麟／李佳馨近期兩度遭遇南韓搭檔催率圭／蔡侑玎，兩人上次在蘇迪曼盃繳出精彩一役，今天又在台北公開賽四強以22：20、21：11贏球，賽後李佳馨不敢置信，「好像還在比賽當中，不知道怎麼贏的。」
催率圭／蔡侑玎世界排名13，名列大會頭號種子，王齊麟／李佳馨世界排名27，連兩度扳倒勁敵，今天僅花費35分鐘結束比賽，王齊麟表示，對他們信心有很大提升，也是一種肯定。
台灣混雙最佳是2005年吳俊明／程文欣的冠軍，李佳馨表示，有機會就想挑戰紀錄，明天將一日雙戰的王齊麟也說，混雙就盡力去贏，打到這裡已經很不可思議。
王齊麟／李佳馨混雙組合晉級冠軍賽。（記者陳志曲攝）
王齊麟／李佳馨混雙組合晉級冠軍賽。（記者陳志曲攝）
王齊麟／李佳馨混雙組合晉級冠軍賽。（記者陳志曲攝）
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