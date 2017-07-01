NBA》再與雙塔搭擋 哈勒戴5年37.8億續留鵜鶘

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN報導，27歲控衛哈勒戴（Jrue Holiday）將以一紙5年1.26億美元（約新台幣37.8億）的合約續留紐奧良鵜鶘，繼續與「肯塔基雙塔」戴維斯（Anthony Davis）和卡森斯（DeMarcus Cousins）合作。

哈勒戴。（資料照，美聯社）

哈勒戴。（資料照，美聯社）

哈勒戴的經紀人格勞森（Jason Glushon）表示，此新約包括激勵條款，若他能達標，5年最多可領1.5億美元且第5年擁有球員選擇權。

聯盟消息指出，包括灰狼等球隊都對跳脫合約成為自由球員的哈勒戴表示興趣，但在自由市場一開放，哈勒戴就馬上與鵜鶘高層談判，並表示將繼續為鵜鶘效力。

哈勒戴上季平均繳出15.4分、7.3助攻的成績。

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