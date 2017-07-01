NBA》與勇士續約 李文斯頓：快樂無法用金錢衡量

2017/07/01 22:03

李文斯頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球員李文斯頓（Shaun Livingston）今傳出將以3年2400萬美元與球隊續約，他認為勇士像個大家庭一樣，而且快樂是無法用金錢去衡量的。

ESPN報導指出，李文斯頓已經同意與勇士以3年2400萬美元（約新台幣7.2億）續約，合約前兩年皆為800萬美元，但是第3年只保障200萬美元，將視當時情況有所調整。

李文斯頓在合約談妥後，也傳了訊息給當地媒體，並表示：「快樂是無法用金錢衡量」，一句話道盡他與勇士之間的情感，他認為勇士對他而言就像自己的家人一樣，大家相處很愉快，這也是他續留的最大原因。

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