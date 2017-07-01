NBA》火箭想組更大團？傳已與勇士小AI會面

伊古達拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士奪冠功臣33歲伊古達拉（Andre Iguodala）日前傳出將成為自由球員離開勇士，尋求更大合約，除了計畫與馬刺會面外，稍早有消息指出，他已在當地時間早上與火箭交涉。

自由市場將在美國時間7月1日開市，屆時球團將可和球員交涉，ESPN消息指出，伊古達拉已在稍早與火箭會面。

火箭日前網羅快艇船長保羅（Chris Paul）為聯盟投下震撼彈，如今傳出與伊古達拉接觸，也令外界期待明年陣容。

伊古達拉為勇士重要替補球員，本季例行賽打了76場，平均上場26.3分鐘，可拿下7.6分4籃板3.4助攻。

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