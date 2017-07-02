「瑞士公主」抱病上陣激勵大詹 「辛然配」伊斯特奪冠

詹詠然（右）與抱病上陣的辛吉絲聯手贏得伊斯特本女雙冠軍，也是近兩週以來草地二連后。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金81萬9000美元（約2491萬台幣）的英國伊斯特本網賽，「瑞士公主」辛吉絲玉體微恙（Martina Hingis ），仍與台將詹詠然聯手硬拚到底，最終6：3、7：5 強壓澳洲人馬芭提（Ashleigh Barty）／戴拉夸（Casey Dellacqua），第2種子「辛然配」抱病封后，也完成「背靠背」草地二連冠。

這項男、女合站網賽，正是溫布頓草地大滿貫最後暖身，「辛然配」4連勝、1盤未失強勢登基，加上前站西班牙馬優卡攻頂，總計拚出草地7連勝，不但共享4萬4168美元冠軍獎金（約134萬台幣），更替下週一開打的溫網討得好采頭！這也是芳齡27的詹詠然，生涯首度單季至少豪奪WTA6冠。

上週馬優卡，「辛然配」決賽對手賽前傷退，兵不血刃高舉草地合拍首冠；只不過，連續第二週問鼎金盃，這回輪辛吉絲突然生病出問題。這位36歲老將決賽前夕身體不適，甚至頭痛嘔吐無法練球暖身，但她堅持咬牙上陣，奮戰精神令後輩感動，相互扶持下抱病掄元，大詹說：「職業選手很辛苦，臨場病痛受傷等突發狀況難免，身為搭檔我當然挺她，也希望辛吉絲早日康復，下週溫布頓再出發。」

「辛然配」開賽雙破4：0下馬威，即使澳洲組合回破止血，一度連趕3局來勢洶洶，關鍵第8局「辛然配」再破滅火，首盤順勢到手。次盤雙方互保僵持至3：3，經驗豐富的「辛然配」率先突破，儘管5：4聽牌時遭澳客回破咬平，緊接著第11局「辛然配」又破發還以顏色，最後再保直落2關門。

詹詠然（右）與抱病上陣的辛吉絲聯手贏得伊斯特本女雙冠軍，也是近兩週以來草地二連后。（資料照）

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