MLB》林子偉連續出賽中斷 無緣締造台灣菜鳥新紀錄
2017/07/02 04:18
林子偉。（取自紅襪推特）
〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天以7：1擊敗藍鳥，由於對方先發投手李瑞安諾（Francisco Liriano）為左投，二遊主力輪休結束都回到先發，三壘手是右打的馬瑞洛（Deven Marrero），因此左打的旅美小將林子偉未排上先發，此役也沒有上場代守或代跑，連續出賽場次停在7場，無緣超越另一名前旅美好手、現任富邦悍將外野手胡金龍的菜鳥紀錄。
林子偉自6月25日升上大聯盟後，已經連續7場出賽，追平胡金龍2007年新人球季在9月24日至10月1日的出賽紀錄，而林子偉日前曾以出賽第6場就敲出三壘安打，刷新胡金龍第11場出賽敲出三壘安打的台灣打者最快紀錄。
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