伊斯特本網賽 喬科維奇奪今年第2冠

〔中央社〕塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在伊斯特本網賽男單決賽，以6-3、6-4擊敗法國男網好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）封王，這是喬科維奇自今年1月奪冠以來再度抱回冠軍。

在女單決賽方面，大會第3種子捷克女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），以6-4、6-4擊敗丹麥第6種子瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）封后，這是普里斯科娃本季進帳的第3冠。

喬科維奇（Novak Djokovic）今天勝出，奪得生涯第68冠，但今年僅抱回2冠。

男網世界排名第4的喬科維奇在即將登場的溫布頓網賽首輪，將迎戰斯洛伐克選手克里桑（Martin Klizan），喬科維奇曾3度在溫布頓網賽封王。