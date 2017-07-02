NBA》跟林書豪說掰掰 神射手瑞迪克加盟七六人
2017/07/02 05:06
瑞迪克加盟七六人。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇當家主控保羅（Chris Paul）跳船加盟火箭，今夏成為自由球員的神射手瑞迪克（J.J. Redick）也將選擇離開，日前傳出籃網強力追求，他也與林書豪一同訓練。根據ESPN記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導指出，瑞迪克已經與七六人達成1年2300萬美元的合約，他的加盟也為七六人貧瘠的外圍火力注入一劑強心針。
33歲的瑞迪克闖蕩NBA長達11年，一直以來都是聯盟頂級射手，前年三分球命中率4成75創個人新高，過去3個球季他在三分外線也有近45％的命中率，場均繳出16分，表現相當穩定。
七六人擁有新科狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）、「推特王」恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）等極具潛力的年輕小將，如今擁有一名經驗豐富的射手加入，七六人下賽季必然會有一番新氣象。瑞迪克也在個人推特上PO出七六人的口號「Trust the Process」，期待能藉助自己的經驗幫助這支年輕球隊。
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