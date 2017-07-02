MLB》林子偉未上場 塞爾7局飆11K退藍鳥

塞爾奪下本季第11勝。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕紅襪今天推出強投塞爾（Chris Sale）對決藍鳥左投李瑞安諾（Francisco Liriano），塞爾主投7局飆11K無失分技高一籌，再加上隊友12安的火力奧援，紅襪終場以7：1擊敗藍鳥，取得3連勝。旅美小將林子偉此役並未上場，連續出賽場次停在7場。

紅襪總教練J.法瑞爾（John Farrell）今天向球團告假，前往堪薩斯看自己兒子L.法瑞爾（Luke Farrell）在皇家的大聯盟初登板。紅襪球員未因總教練不在而受到影響，首局就先馳得點，靠著拉米瑞茲（Hanley Ramirez）和布萊德利（Jackie Bradley）連續兩支二壘安打，一舉攻下2分，2局上發動雙盜壘攻占二三壘，佩卓亞（Dustin Pedroia）適時擊出清壘的二壘安打，柏格茲（Xander Bogaerts）在第5局敲出高飛犧牲打助隊再添分數，紅襪前5局以5：0大幅領先，柏格茲在9局上補刀，滿壘時敲安再打回2分。

拉米瑞茲此役繳出猛打賞。（美聯社）

藍鳥打線今天遭到塞爾和牛棚合力封鎖，全場僅出現6支安打，只靠著皮爾斯（Steve Pearce）在9局下的陽春砲破蛋，但為時已晚，紅襪終場以7：1贏球，奪得3連勝。

塞爾此役繳出優質先發，先發7局飆11K1保送，僅挨4安無失分，收下本季第11勝；李瑞安諾主投6局被敲7安失5分，另有3保送和4次三振，吞下本季第4敗。

林子偉自25日升上大聯盟後，連續出賽7場，其中有3場為先發，守過三壘、二壘及游擊，藍鳥今天排出左投李利安諾，左打的林子偉上場機會大減，且與其競爭三壘位置的馬瑞洛（Deven Marrero）對左投打擊率高達3成67，因此林子偉沒有排在先發陣容當中，直到比賽結束也沒有上場代守或代跑。

林子偉今天沒有上場。（美聯社）

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