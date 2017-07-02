MLB》藍鳥殺手 紅襪塞爾穩居聯盟三振王（影音）

Today’s #SaleDay had dominance written all over it. pic.twitter.com/3CV1qF6X6D — Boston Red Sox （@RedSox） 2017年7月1日

〔體育中心／綜合報導〕紅襪左投塞爾（Chris Sale）今凌晨對藍鳥先發，不只拿下個人本季第11勝，主投7局飆出11張老K無失分，最終紅襪7：1贏球收下3連勝，穩居美東龍頭。他也以166次三振暫居大聯盟三振王。

塞爾本季作客多倫多2場皆拿下勝投，對藍鳥先發共15局沒掉分，還送給對手24次三振，對戰WHIP值為0.667相當優質，此役紅襪勝利後，雙方勝差擴大到8.5場，藍鳥持續在美東墊底。

對於球隊近況火燙，塞爾期待往後能有更優異的表現，「球隊處於順風時，隊上氣氛就變得很好。」塞爾表示，「開季一路走來確實不容易，面對傷兵、先發輪值以及打線接踵而來的問題，我們都能夠迎刃而解，現在球隊處於絕佳狀態，是時候衝刺了。」

本季17場先發當中，塞爾拿下15場優質先發，11場飆出雙位數三振，也讓紅襪隊長佩卓亞（Dustin Pedroia）大讚：「每當他站上投手丘，總會有令人嘆為觀止的驚人表現。」

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