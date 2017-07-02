MLB》打擊之神做不到 林子偉飛快首安引美媒關注

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪旅美小將林子偉大聯盟首次先發，首打席就敲出生涯第一支安打，大聯盟處女秀攻守俱佳，好表現也引發美國媒體關注，更整理出以往波士頓球員首打席的數據。

《伍斯特電訊報》（The Worcester Telegram & Gazette）專欄作家Bill Ballou撰文指出，自2000年開始，有57名波士頓菜鳥球員踏上大聯盟打擊區，包括林子偉在內，只有10名打者可以在首打席就敲出生涯首安，另外9名分別是布蘭茲（Bryce Brentz）、納瓦諾（Yamaico Navarro）、凱利許（Ryan Kalish）、納瓦（Daniel Nava）、卡特（Chris Carter）、墨菲（David Murphy）、桑契斯（Freddy Sanchez）、狄亞茲（Juan Diaz）和伯克哈特（Morgan Burkhart）。

其中又以納瓦的表現最令人印象深刻，他在首打席敲出個人生涯首支滿貫砲，而報導也提到，就算首打席就能打出生涯首安，這只能代表球員生涯有了個好的開始，並不代表以後的成就與歷史定位，例如被喻為「打擊之神」的威廉斯（Ted Williams）首打席是吞K，而如今當家明星外野手貝茲（Mookie Betts）則是敲出雙殺打，作者也幽默地寫道，「林子偉至少有一件事贏過威廉斯。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友