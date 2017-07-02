MLB》偷吃球迷冰淇淋 釀酒人小將轟陽春砲又猛打賞（影音）
2017/07/02 09:15
It’s the weekend, treat yo’ self. pic.twitter.com/NknB2tls7q— MLB （@MLB） 2017年7月1日
〔體育中心／綜合報導〕釀酒人游擊手阿西亞（Orlando Arcia）今天在4局上追逐界外球時，跑到觀眾席旁眼看没有守備機會，卻偷吃球迷的冰淇淋，這舉動也被轉播單位拍下，隨後5局下阿西亞打出陽春砲，最終助釀酒人8：4擊敗馬林魚。
馬林魚先發投手柯勒（Tom Koehler）首局雖投出三上三下，不過第2局風雲變色，保送首名打者後遭桑塔納（Domingo Santana）轟出2分砲，接著又被敲4支安打、投出1保送，加上二壘手高登（Dee Gordon）接球失誤掉6分，滿壘時換上華利（Vance Worley）又投出保送，釀酒人單局海灌7分奠定勝基。
現年22歲的阿西亞為大聯盟二年級生，今天4打數3安打包含陽春砲，他開季打擊率不到2成50，上個月手感開始加溫，不只月平均打擊率3成26，本季7支全壘打，光是6月就包辦6轟，打擊率也提升至2成78。
阿西亞。（USA Today Sports）
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