MLB》太空人新秀投手藥檢沒過 遭禁賽80場

保里諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天傳出壞消息，新秀投手保里諾（David Paulino）使用禁藥被聯盟抓包，收到80場禁賽的處罰。

大聯盟官方表示，保里諾的藥檢驗出寶丹酮（boldenone），將從今天起開始執行禁賽。該藥物可讓運動員用來增強肌肉。

現年23歲的保里諾去年曾上過大聯盟，出賽3場繳出0勝1敗防禦率5.14的成績。他今年在5月30日被叫上大聯盟，本季至今出賽6場，繳出2勝0敗防禦率6.52的成績。保里諾服完球監後可能已經是球季末。

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