MLB》偷暗號爭議起衝突 道奇總教練被禁賽

道奇教頭羅伯斯（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士昨日因偷暗號起爭議，雙方總教練爆發口角造成板凳清空，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）還向教士總教練格林（Andy Green）推了一把，今天大聯盟公佈處分，羅伯斯必須禁賽一場且立即生效。

道奇昨日先發投手伍德（Alex Wood）開局遭皮雷拉（Jose Pirela）敲出二壘安打，解決下一棒後突然朝向他謾罵，指控他偷暗號給隊友，主審上前詢問原由，並警告兩邊休息室。

最終羅伯斯、格林及伍德皆遭到大聯盟罰款處分，而羅伯斯則因衝撞對方總教練再禁賽一場，對於自己的行為，羅伯斯表示：「當時格林說了些詆毀伍德的言詞，出於捍衛子弟兵我才做出那個舉動，不過確實是太衝動了。」

伍德。（資料照，法新社）

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