中職》快樂槍作怪？統一獅洋投竟飆160公里火球（影音）
2017/07/02 09:17
〔體育中心／綜合報導〕統一獅洋投布魯斯昨天投出本季代表作，先發7局飆7K無失分，助隊以2：0完封富邦悍將，中止球隊7連敗，也確保上半季不至於墊底。
布魯斯昨天繳出優質先發獲選單場MVP，在首局也發生有趣的小插曲，他面對悍將強打林哲瑄在2好2壞時，投出一顆外角壞球，電視轉播顯示球速高達160公里。不過據了解，布魯斯該場速球都在140公里上下，有可能是「快樂槍」惹的禍。
影片上傳網路引發熱議，許多網友認為，應該是測速槍壞掉，偶爾會發生這種情況，沒什麼大不了，也有人幽默表示，「這太浮誇了」、「測到風速吧」。
統一獅先發投手布魯斯。（資料照，記者廖耀東攝）
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