NBA》 火箭將開複數年合約 簽「小姚明」周琦
2017/07/02 09:17
中國球員周琦。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕外傳休士頓火箭隊同意給中國球員周琦一紙複數年合約，這代表自王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅之後，第6位征戰NBA賽場的中國選手。
周琦去年選秀風光被火箭隊選中，但他與球隊沒有達成共識，最後並未成功簽約。ESPN名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，根據消息來源透露，雖然合約的細節還未決定，但周琦將在2017-18賽季加入火箭。
不過根據《休士頓紀事報》報導，周琦將與火箭簽下4年合約，將是自「移動長城」姚明後，火箭再次有中國籍的球員。
身高有217公分的周琦年僅21歲，他今年在新疆隊出賽44場，繳出場均16分、10籃板、2.3阻攻的成績，他助球隊奪得CBA冠軍，這也是新疆隊首次在CBA奪冠。
中國球員周琦。（資料照，歐新社）
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