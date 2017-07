NBA》柯瑞新合約拿太少？ 詹皇：應拿5年122億元

詹姆斯(左)、柯瑞(右)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星柯瑞(Stephen Curry)預計與球隊續約,雙方將簽下一紙5年2.01億美元(約61.5億台幣)的大合約。「詹皇」詹姆斯則認為,柯瑞值得拿到一份5年4億美元(約新台幣122億元)的合約。

《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle)記者Ann Killion在推特上發文,「柯瑞合約值多少?勇士老闆拉寇柏(Joe Lacob)在2010年花了4.5億美元(約新台幣137億元)買了勇士,現在它價值26億美元(約新台幣795億元)。」

詹姆斯則在推特上回應,「請再次告訴我,為何我們有這薪資上限?先別回答,柯瑞應該在今年夏天獲得一紙5年4億美元的合約。」代表詹姆斯認為柯瑞值得拿到更高的薪水。

So tell me again why there's a cap on how much a player should get?? Don't answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK