NBA》柯瑞新合約拿太少？ 詹皇：應拿5年122億元
2017/07/02 09:56
詹姆斯（左）、柯瑞（右）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）預計與球隊續約，雙方將簽下一紙5年2.01億美元（約61.5億台幣）的大合約。「詹皇」詹姆斯則認為，柯瑞值得拿到一份5年4億美元（約新台幣122億元）的合約。
《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）記者Ann Killion在推特上發文，「柯瑞合約值多少？勇士老闆拉寇柏（Joe Lacob）在2010年花了4.5億美元（約新台幣137億元）買了勇士，現在它價值26億美元（約新台幣795億元）。」
詹姆斯則在推特上回應，「請再次告訴我，為何我們有這薪資上限？先別回答，柯瑞應該在今年夏天獲得一紙5年4億美元的合約。」代表詹姆斯認為柯瑞值得拿到更高的薪水。
So tell me again why there's a cap on how much a player should get?? Don't answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK— LeBron James （@KingJames） 2017年7月1日
詹姆斯（左）、柯瑞（右）。（資料照，法新社）
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