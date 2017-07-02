NBA》喬治加盟雷霆 魏少不急著續約

喬治下季將與魏少並肩作戰。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕雷霆昨天做出重磅交易，用歐拉迪波（Victor Oladipo）和小沙波尼斯（Domantas Sabonis）換來溜馬一哥喬治（Paul George），球團有意提出5年2.17億美元（約新台幣65億元）的頂級合約續留「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook），不過魏少尚未點頭答應，因為他和喬治明年都能跳出合約進入自由市場，此舉有可能是希望球團能夠全力留住這名明星小前鋒。

對於能與喬治並肩作戰，魏斯布魯克第一時間聽到這項消息，感覺相當驚訝，也非常開心，但喬治曾表態明年球季結束後將要加入湖人，所以他很有可能只會待在雷霆僅一年就出走，據《今日美國》報導指出，雷霆為了避免重演杜蘭特（Kevin Durant）出走至勇士的悲劇，將開出2.17億美元的天價合約留人，不過魏斯布魯克不急著續約，兩人明年季後將成為自由球員，喬治未來的動向可能會影響他留隊的意願。

魏斯布魯克勇奪上季例行賽MVP，以單季42次大三元刷新羅伯森高懸55年的聯盟紀錄，更以場均31.6分、10.7個籃板和10.4次助攻，成為史上第2位完成場均大三元的球員。

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