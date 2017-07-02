MLB》自己的勝投自己打 紅人菜鳥初登板秀二刀流（影音）

☑️ First career hit

☑️ First （and second） RBI

☑️ Win your big league debut@jacko71422 did it all today. pic.twitter.com/ROWBvP5osc — Cincinnati Reds （@Reds） 2017年7月1日

〔體育中心／綜合報導〕紅人先發投手史蒂芬斯（Jackson Stephens）大聯盟處女秀投打俱佳，雖然挨2轟失3分，但仍瑕不掩瑜，主投5局飆出8次三振，2打數1安打，貢獻全隊最多的2分打點，同時也是球隊逆轉勝的關鍵，最終紅人5：3擊敗衛冕軍小熊。

史蒂芬斯開局面對小熊開路先鋒傑伊（Jon Jay），就用95英哩（約153公里）速球飆出大聯盟生涯首K，不過在3局上同樣面對傑伊，在2好2壞下遭轟出生涯第一支全壘打，隨後保送瑞佐（Anthony Rizzo）又被康崔拉斯（Willson Contreras）敲出2分砲。

小熊先發投手巴特勒（Eddie Butler）前3局僅用35球無失分，第1局還成功牽制紅人快腿漢彌爾頓（Billy Hamilton），不過4局下卻變了樣，保送首棒打者又被連敲2安打掉分，2出局滿壘時投出保送免費送分，接著面對紅人投手史蒂芬斯又被敲安打掉2分反被超前。

「大聯盟首次登板真得很興奮，但還不至於失控。」史蒂芬斯表示自己相當緊張，「千萬不能自亂陣腳，我一直告訴自己冷靜下來，試著深呼吸，想辦法把球投進好球帶，剩下的事就交給隊友來處理，相信他們會幫我守住每一顆球。」

史蒂芬斯。（法新社）

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